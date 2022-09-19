Ликвидация ДРГ противника, разведка и наводка артиллерии: кадры работы спецназа ЗВО на Украине

Данные, полученные от бойцов групп спецназначения, используются российскими военнослужащими для нанесения точных артиллерийских ударов по скоплениям бронетехники и живой силы противника.

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие Вооруженных Сил РФ наносят удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и специального назначения.

«Выезжаем частенько, в зависимости от интенсивности боевых действий. Задачи выполняем различные: разведывательные, поисковые, наводка и корректировка артиллерии, уничтожение огневых точек противника и засады на диверсионно-разведывательные группы», - рассказал командир группы специального назначения Александр.

Для точного наведения огня артиллерии по выявленным целям группе специального назначения ЗВО предстояло выдвинуться в район поисковых действий, обнаружить опорные пункты и боевую технику подразделений ВСУ, уточнить их координаты и навести огонь артиллерии. В ходе выполнения боевых задач по вскрытию замаскированных позиций ВСУ, группа специального назначения провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником.

При выдвижении в заданный район, группа Александра обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиции с боевой техникой.

«Была обнаружена огневая точка противника. Поступил приказ ее уничтожить. Выдвинулись скрытно и совершили огневой налет, после чего отошли под прикрытием и убыли на пункт сбора», - добавил Александр.

После короткого контакта с передовым «секретом» противника группа уточнила координаты местоположения скопления живой силы и бронетехники противника и навела огонь артиллерии. По результатам боевой работы, профессиональных и уверенных действий группы специального назначения Западного военного округа, по огневым позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар.