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Военнослужащие ВДВ сорвали очередную безуспешную попытку наступления ВСУ

Ян Брацкий
05:20 19.09.2022
После успешной боевой работы подразделения российских десантников оперативно сменили огневые позиции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие ВДВ в ходе проведения специальной военной операции уничтожили подразделение пехоты ВСУ и сорвали очередную безуспешную попытку наступления украинских сил, не допустив их прорыва.

Шквальным огнем из танков и приданных огневых средств наступающий противник был остановлен. После успешной боевой работы «крылатая пехота» оперативно сменила огневые позиции.

Ранее командир специального подразделения Западного военного округа рассказал об уничтожении подразделения ВСУ, охранявшего замаскированный опорный пункт националистов. Благодаря решительным и профессиональным действиям спецназовцев, дозор неприятеля был уничтожен, а наведенная на опорный пункт артиллерия полностью уничтожила живую силу противника и его боевую технику.

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