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В Польше потребовали от Шольца объяснить слова насчет пересмотра границ

Виктория Ивашечкина
12:07 19.09.2022
По мнению польской стороны, канцлер Германии сделал соответствующее заявление из-за продолжающегося спора о репарациях.
В Польше потребовали от Шольца объяснить слова насчет пересмотра границ
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох потребовал от Германии объяснений слов канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.

Ранее Шольц на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме дал понять Польше, что, требуя репараций от Германии, страна может столкнуться с требованиями пересмотра польско-немецкой границы.

Шольц, обращаясь к нынешнему лидеру польской оппозиции Дональду Туску, подчеркнул, что договоренности, которые были заключены Вилли Брандтом, имеют «большое значение», передает РИА Новости.

«После сотен лет нашей истории я бы не хотел, чтобы люди копались в исторических книгах и искали возможности пересмотра того, что было установлено», - заявил он.

После этого Павел Солох в эфире Польского телевидения заявил, что для того, «чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова».

По мнению Солоха, заявление Шольц сделал из-за продолжающегося спора о военных репарациях.

«То, что это (заявление Шольца. - Прим. ред.) оставлено без попытки как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить с немецкой стороны, может вызывать самые плохие ассоциации», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Варшава планирует до конца года направить Германии ноту о репарациях за ущерб, который был нанесен в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк. Уточняется, что первым этапом на пути к этому стала долгая подготовка отчета об ущербе. Для этого потребовалось пять лет. 

Кроме этого, ранее стало известно, что польские власти потребуют от ФРГ 1,3 триллиона долларов репараций за нанесенный ущерб. Эту сумму в Варшаве назвали ограниченной и консервативной.

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