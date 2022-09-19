Песков ответил на вопрос об обращении Пугачевой в Минюст

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление российской певицы Аллы Пугачевой о готовности стать иноагентом. По словам представителя Кремля, это не вопрос Кремля.

«Я не буду комментировать никак эту тему. Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то», - отметил Песков.

Напомним, в пятницу, 16 сентября, артист и шоумен Максим Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом говорилось на сайте Министерства юстиции России.

Накануне Алла Пугачева обратилась к Минюсту c просьбой признать ее иноагентом вслед за своим мужем. Соответствующий пост артистка выложила в своей соцсети. По словам Пугачевой, она согласна с высказываниями Максима Галкина*.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.