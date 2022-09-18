В стране и мире Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за Максимом Галкиным* Игнат Далакян Алла Пугачева выразила солидарность со своим мужем. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: Певица Алла Пугачева обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации c просьбой признать ее иноагентом вслед за своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. Соответствующий пост артистка выложила в своей соцсети. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем», - написала Алла Пугачева. Ранее в Минюсте России сообщили, что шоумен Максим Галкин* включен в реестр физлиц-иноагентов. На сайте Минюста РФ источником иностранного финансирования указывается Украина. *Максим Галкин - признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика