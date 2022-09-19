Указ о переименовании столицы Казахстана в Астану вступил в силу

Соответствующие правки указаны в законе «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

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Указ о переименовании столицы Казахстана в Астану вступил в законную силу. Распоряжение о том, что столица страны Нур-Султан будет переименована обратно в Астану президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 17 сентября.

Еще одно изменение касается президентских сроков. Отныне президент Казахстана будет избираться на один семилетний срок.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал курс Токаева на глубокие реформы страны, объявленные в послании к казахскому народу, и пожелал успехов в реализации поставленных задач.