Столице Казахстана вернули прежнее название Астана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан». Изменения предусматривают, что столица страны Нур-Султа будет обратно переименована в Астану.

Еще одно изменение касается президентских сроков. Отныне президент Казахстана будет избираться на один семилетний срок.

Ранее Токаев заявил, что внеочередные президентские выборы в Казахстане могут пройти осенью. Действующий глава государства заявил, что интересы страны для него превыше всего. Президент России Владимир Путин поддержал курс Токаева на глубокие реформы страны, объявленные сегодня в послании к казахскому народу, и пожелал успехов в реализации поставленных задач.