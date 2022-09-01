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Путин поддержал объявленные Токаевым реформы Казахстана

Ирина Елагина
17:35 01.09.2022
Лидеры двух стран обсудили предстоящие преобразования в Казахстане.
Путин поддержал объявленные Токаевым реформы Казахстана
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин поддержал курс президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на глубокие реформы страны, объявленные сегодня в послании к казахскому народу, и пожелал успехов в реализации поставленных задач. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили предстоящие изменения в Казахстане в телефонном разговоре.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач», - проинформировал Кремль.

Сегодня глава Казахстана на открытии третьей сессии парламента VII созыва выступил с обращением к народу и провозгласил курс на масштабные реформы, которые затронут основы экономики, образования, медицины и судебной системы.

Среди намеченных преобразований - «новая экономическая политика» с постепенным отказом от «вмешательства государства в ценообразование». Второе направление нового курса - развитие реального сектора экономики и борьба с коррупцией, мешающей процветанию бизнеса, в частности, в строительной сфере - эту проблему должно решить «принятие концептуально нового документа - Градостроительного кодекса». Кроме того, в планах Токаева развитие медицины и образования, вложения в социальную сферу лидер Казахстана считает инвестициями в будущее, так как «будущее страны формируется в колыбели младенца».

«Намеченные структурные экономические реформы требуют перезагрузки системы государственного управления. Необходимо обеспечить верховенство права и качество отправления правосудия. Для этого требуется срочное обновление и оздоровление судейского корпуса. Справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого», - подчеркнул в послании Токаев.

В ходе телефонного разговора Путин и Токаев также затронули перспективы отношений России и Казахстана и «выразили обоюдный настрой на развитие и их углубление», ориентируясь на договоренности, достигнутые на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи.

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