В Австралии рассказали, будут ли запрещать въезд в страну для российских туристов

Министр обороны государства-континента сообщил, что пока других ограничений в отношении России власти не рассматривают.

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Австралийские власти не намерены вводить визовые ограничения для российских туристов. Отмечено, что введенный ряд санкций был направлен против российского правительства и других ограничений власти Австралии пока не рассматривают.

Об этом в интервью телеканалу ABC заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство. Они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», - сказал Марлес.

В начале мая Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров ЛНР и ДНР. Немного позднее под санкции этого государства попали некоторые российские журналисты и чиновники.

Ограничительные меры коснулись телеведущего Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева, телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.