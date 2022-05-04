Австралия ввела санкции против депутатов Госдумы и министров ЛНР и ДНР

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Правительство Австралии приняло новый пакет ограничительных мер в отношении депутатов Государственной думы РФ и министров ЛНР и ДНР. Об этом заявили в МВД страны.

Ведомство сообщает, что рестрикции австралийских властей были введены в отношении семидесяти пяти депутатов Госдумы, двадцати министров Донецкой Народной Республики и двенадцати министров Луганской Народной Республики.

Ранее стало известно, что Австралия ввела санкции против 39 россиян. Отмечалось, что запрет подразумевает блокировку активов, а также запрет на возможность совершения поездок. Глава австралийского МИД заявил, что данная мера гарантирует, что Австралия не станет убежищем для тех, кто уже заблокирован в странах-единомышленниках и их финансовых системах.