Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и чиновников

В частности, ограничительные меры коснулись и врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

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Австралийские власти ввели санкции в отношении восьми российских журналистов, а также ряда госслужащих и организаций. Об этом сказано в заявлении МВД страны.

Так, ограничительные меры коснулись телеведущего Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева.

Санкции ввели и в отношении телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина.

Ограничительные меры коснулись и врио главы МЧС России Александра Чуприяна, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, передает ТАСС.

В начале мая правительство Австралии приняло новый пакет ограничительных мер в отношении депутатов Госдумы и министров ЛНР и ДНР.

Сообщалось, что рестрикции австралийских властей были введены в отношении семидесяти пяти депутатов Госдумы, двадцати министров Донецкой Народной Республики и двенадцати министров Луганской Народной Республики.