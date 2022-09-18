В Праге прошла акция протеста с призывами к кабмину Чехии уйти в отставку

В акции протеста приняли участие от 800 до 1000 активистов, организатором выступила Коммунистическая партия Чехии и Моравии.

© Фото: Michaela Rihova CTK Globallookpress

С нынешней политикой чешских властей проявили свое несогласие несколько сотен митингующих. Так, в субботу они утроили акцию протеста в центре столицы Чехии. Митинговавшие требовали отставки правительства.

Протестующие выразили недовольство проводимой политикой в отношении конфликта на Украине. Также они потребовали принять меры по решению энергетического кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство.

Сообщается, что в акции протеста приняли участие от 800 до 1000 активистов, организатором выступила Коммунистическая партия Чехии и Моравии. Приводится информация, что нарушений со стороны протестующих полицией зафиксировано не было.

Ранее в Чехии проходили массовые многотысячные митинги. Тогда, 3 сентября, порядка 100 тысяч активистов требовали отставки правительства страны. Отмечалось, что на общереспубликанской демонстрации 28 сентября, согласно Конституции Чехии, участники протеста объявят о гражданском праве на неповиновение. Все это произойдет, если правительство не подаст в отставку до 25 сентября.

Немногим ранее аналогичные акции протеста прошли во Франции. Во французской столице состоялась антивоенная манифестация против участия Франции в НАТО и введенных в стране ограничений на потребление энергии. Демонстранты прошли по городу с антинатовскими плакатами и призывами к миру и отставке президента Франции Эмманюэля Макрона.