В стране и мире В Париже прошла акция протеста с призывами об отставке Макрона и выходе Франции из НАТО Ирина Елагина Парижане собрались в центре города на митинг против войны и роста цен на энергоносители. © Видео: Florian Philippot. Twitter © Фото: Florian Philippot. Twitter Читайте нас на: Антивоенная манифестация против участия Франции в НАТО и введенных в стране ограничений на потребление энергии прошла в Париже 17 сентября. Демонстранты прошли по городу с антинатовскими плакатами и призывами к миру и отставке президента Франции Эмманюэля Макрона. © Florian Philippot. Twitter Манифестацию организовала партия «Патриоты», ее лидер Флориан Филиппо поделился в Twitter фотографиями и видео с акции протеста. «Много людей пришли на манифестацию за отставку Макрона, мир, "Фрекзит", выход из НАТО, за отказ от квот и против санкций», - написал политик. Участники акции прошли по центру Парижа с национальными флагами и огромным баннером с надписью «Resistance», что означает сопротивление.

«Макрон, мы не хотим войны!», «Нет войне, нет квотам, нет социальным кредитам!» - скандировали участники шествия по центру Парижа. © Florian Philippot. Twitter Ранее этот политик в Twitter упрекнул Запад в стремлении «под руководством США развязать мировую войну», что непременно отразится на Франции, сообщило ТАСС. Напомним, что 11 сентября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эмманюэлем Макроном, стороны обсудили обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сделку о вывозе зерна из черноморских портов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика