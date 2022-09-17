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В Париже прошла акция протеста с призывами об отставке Макрона и выходе Франции из НАТО

Ирина Елагина
23:23 17.09.2022
Парижане собрались в центре города на митинг против войны и роста цен на энергоносители.
© Видео: Florian Philippot. Twitter © Фото: Florian Philippot. Twitter
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Антивоенная манифестация против участия Франции в НАТО и введенных в стране ограничений на потребление энергии прошла в Париже 17 сентября. Демонстранты прошли по городу с антинатовскими плакатами и призывами к миру и отставке президента Франции Эмманюэля Макрона.

© Florian Philippot. Twitter

Манифестацию организовала партия «Патриоты», ее лидер Флориан Филиппо поделился в Twitter фотографиями и видео с акции протеста.

«Много людей пришли на манифестацию за отставку Макрона, мир, "Фрекзит", выход из НАТО, за отказ от квот и против санкций», - написал политик.

Участники акции прошли по центру Парижа с национальными флагами и огромным баннером с надписью «Resistance», что означает сопротивление.
«Макрон, мы не хотим войны!», «Нет войне, нет квотам, нет социальным кредитам!» - скандировали участники шествия по центру Парижа.

© Florian Philippot. Twitter

Ранее этот политик в Twitter упрекнул Запад в стремлении «под руководством США развязать мировую войну», что непременно отразится на Франции, сообщило ТАСС.

Напомним, что 11 сентября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Эмманюэлем Макроном, стороны обсудили обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сделку о вывозе зерна из черноморских портов. 

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