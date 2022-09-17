В Париже прошла акция протеста с призывами об отставке Макрона и выходе Франции из НАТО
Парижане собрались в центре города на митинг против войны и роста цен на энергоносители.
© Видео: Florian Philippot. Twitter © Фото: Florian Philippot. Twitter
Антивоенная манифестация против участия Франции в НАТО и введенных в стране ограничений на потребление энергии прошла в Париже 17 сентября. Демонстранты прошли по городу с антинатовскими плакатами и призывами к миру и отставке президента Франции Эмманюэля Макрона.