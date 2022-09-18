Власти Херсона заявили, что целью атаки ВСУ мог стать российский центр гумпомощи
Целью атаки вооруженных сил Украины по Херсону мог стать российский центр гуманитарной помощи, куда ежедневно обращаются десятки жителей города. Об этом заявили в администрации Херсонской области.
«Примечательно, что целью стал центр гуманитарной помощи, куда ежедневно обращаются десятки жителей г. Херсона и области», - говорится в Telegram-канале региональной администрации.
Согласно заявлению, ракета вооруженных сил Украины попала на территории парка, где в воскресный день собираются сотни и тысячи херсонцев, включая детей.
Отмечается, что по счастливой случайности никто не пострадал, однако ближайшие здания получили незначительные повреждения.
Ранее в центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремноусов сообщил, что украинские войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS.