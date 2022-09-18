Власти Херсона заявили, что целью атаки ВСУ мог стать российский центр гумпомощи

Отмечается, что по счастливой случайности никто не пострадал, однако ближайшие здания получили незначительные повреждения.

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Целью атаки вооруженных сил Украины по Херсону мог стать российский центр гуманитарной помощи, куда ежедневно обращаются десятки жителей города. Об этом заявили в администрации Херсонской области.

«Примечательно, что целью стал центр гуманитарной помощи, куда ежедневно обращаются десятки жителей г. Херсона и области», - говорится в Telegram-канале региональной администрации.

Согласно заявлению, ракета вооруженных сил Украины попала на территории парка, где в воскресный день собираются сотни и тысячи херсонцев, включая детей.

Отмечается, что по счастливой случайности никто не пострадал, однако ближайшие здания получили незначительные повреждения.

Ранее в центре Херсона прогремели шесть мощных взрывов. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремноусов сообщил, что украинские войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня HIMARS.