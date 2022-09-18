В центре Мелитополя рядом с автомобилями мирных жителей прогремел взрыв
Власти Запорожья сообщают, что от взрыва пострадали припаркованные рядом автомобили мирных граждан.
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В центре Мелитополя рядом с автомобилями мирных жителей прогремел взрыв.
«От взрыва пострадали припаркованные рядом автомобили мирных граждан, которые спокойно отдыхают в воскресный вечер», - написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее власти Запорожья сообщили о пяти взрывах в Мелитополе. Подробности произошедшего пока остаются неизвестными.
До этого МВД по Мелитополю и Мелитопольскому району сообщило о подрыве линий электропередачи из-за теракта. Как сообщило ведомство, в частности, были повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района.