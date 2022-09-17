В Мелитополе сообщили о подрыве линий электропередачи из-за теракта

В частности, были повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района.

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Управление внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району сообщило, что в южной части города подорвали линии электропередач. В органе назвали произошедшее терактом.

«При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района», - сообщает ведомство в Telegram.

Ранее взрыв в Запорожской области у аэродрома в Мелитополе произошел в ходе уничтожения саперами взрывоопасных предметов. До этого в Мелитополе был взорван штаб общественного движения. Власти региона назвали произошедшее терактом.