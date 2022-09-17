Власти Запорожья сообщили о пяти взрывах в Мелитополе
Подробности произошедшего на данный момент остаются неизвестными.
© Фото: РИА Новости
В Мелитополе прозвучала серия громких взрывов. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В городе была слышна серия взрывов - не менее пяти», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Подробности произошедшего на данный момент остаются неизвестными.
Ранее МВД по Мелитополю и Мелитопольскому району сообщило о подрыве линий электропередачи из-за теракта. Согласно заявлению ведомства, в частности, были повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района.