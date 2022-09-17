Власти Запорожья сообщили о пяти взрывах в Мелитополе

Ранее МВД по Мелитополю и Мелитопольскому району сообщило о подрыве линий электропередачи из-за теракта . Согласно заявлению ведомства, в частности, были повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района.

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