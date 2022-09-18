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«Справедливость по-украински»: почему в Незалежной детально смакуют преступления СБУ

Егор Левин
Виктория Косогляденко
20:12 18.09.2022
Серия терактов - агония Службы безопасности Украины на освобожденных территориях, все чаще на преступления идут не обученные агенты, а местные жители, которых заставляют силой и угрожают убийствами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В ФСБ РФ отчитались о результатах уникальной спецоперации: в Крыму выявили группу диверсантов и вербовщиков, планировавших устроить на полуострове и в Херсонской области серию громких терактов. Чтобы одним ударом раскрыть всю цепочку от заказчиков до исполнителей, контрразведчикам пришлось даже инсценировать покушения на крупных чиновников.

Помимо этого, стали также известны детали другой операции - инсценировки, проведенной сотрудниками ФСБ с целью спасти от гибели замглавы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гура, информация о покушении на которого появилась в начале августа. Сообщалось, что в чиновника несколько раз стреляли, и он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Было даже снято видео, предположительно на месте преступления. И вот выяснилось, что все произошедшее было тщательно подготовленной инсценировкой, которую провели, чтобы не допустить реального теракта. Сегодня методы работы Службы безопасности Украины - открытые преступления. Агенты СБУ перенимают методы работы своих западных кураторов - взрывают автомобили, совершают диверсии в публичных местах, рискуя жизнями сотен людей.

Их гибель смакуют в украинской прессе, наперебой со всеми подробностями рассказывая о преступлениях СБУ и называя убийства людей возмездием и «справедливостью» по-украински. Так, Виталия Гуру «заказали» также в СБУ - он был одним из тех, кто перешел на сторону России. Методы устранения и сопутствующие жертвы не волновали заказчиков. Записи разговора оказались в руках у оперативников, и теперь это - материалы уголовного дела.

Вербовал агентов в Херсоне 31-летний Илья Бондарчук. Сам он не подозревал, что уже находится под наблюдением российских оперативников, и продолжал планировать преступления. Вся информация о них передавалась в мессенджерах в основном аудио-сообщениями - одна из записей подтверждает причастность Бондарчука к убийствам в Херсоне. Выйти на заказчика покушений удалось, когда в Херсонской области начал давать показания исполнитель другого преступления - диверсант, подорвавший гранату в кафе Новой Каховки. Его по горячим следам задержали и вышли на куратора из СБУ.

«По пути» СБУ стала организатором целой серии заказных убийств, а Бондарчук отвечал за их реализацию. Он даже особо не осторожничал, использовал открытые каналы связи, где не стеснялся обсуждать все - и поставку оружия для преступлений, и расположения схронов, и оружейные новинки. Деньги переводил с личной карты. Судя по его же сообщениям, финансировало преступления государство. Любопытно было бы посмотреть на формулировку такой статьи бюджета в официальных документах.

О том, что серия терактов - агония СБУ на освобожденных территориях, говорит тот факт, что все чаще на преступления идут не обученные агенты, а завербованные местные жители, которых заставляют сотрудничать силой и угрожают убить их семьи или их самих. Впрочем, кураторы могут заметать следы и ликвидировать исполнителей уже и после совершения преступления. Единственный выход для таких людей - идти в российские правоохранительные органы и сдавать своих нанимателей.

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