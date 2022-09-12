Убийство замглавы Каховского района Гуры оказалось инсценировкой ФСБ
Также инсценировкой оказалось якобы убийство замначальника регионального МВД.
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Федеральная служба безопасности РФ в августе организовала инсценировку убийства замглавы администрации Каховского района Херсонской области Виталия Гура. Об этом заявил сам чиновник.
«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб… В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», - рассказал Гура в эфире Первого канала.
Также сообщается, что якобы убийство замначальника регионального МВД Сергея Томко также было инсценировкой. Операция силовиков позволила выявить заказчиков диверсий и их агентов.
Напомним, в начале августа сообщалось, что Гур якобы скончался после совершенного на него покушения. В руководителя якобы произвели несколько выстрелов.