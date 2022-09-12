ФСБ: готовивший покушение на чиновников Крыма агент СБУ арестован на два месяца

© Фото: фсб рф

Агенту Службы безопасности Украины, готовившему покушение на представителей властей Крыма, была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом сообщили в крымском управлении ФСБ РФ. Решение вынес Киевский районный суд Симферополя.

«На территории Крыма был задержан один агент украинских спецслужб. Сторонник украинских националистов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - говорится в сообщении службы.

Ранее Федеральная служба безопасности показала кадры задержания планировавших серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Силовики изъяли средства совершения преступлений. При обыске у задержанных было найдено огнестрельное оружие, граната и средства связи.