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Читатели Haber7 поддержали заявление Путина о возможном прекращении поставок нефти ЕС

Игнат Далакян
16:03 18.09.2022
Один из читателей издания прокомментировал заявление российского президента фразой, что «Путин великолепен».
Читатели Haber7 поддержали заявление Путина о возможном прекращении поставок нефти ЕС
© Фото: Александр Демьянчук, РИА Новости
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Читатели турецкого издания Haber7 поддержали заявление президента России Владимира Путина о возможном прекращении поставок нефти и газа в страны Запада в случае введения лимита цен на эти энергоресурсы.

«Путин великолепен, жду продолжения», - написал один из комментаторов.

Другой читатель издания прокомментировал пословицей «что посеешь, то и пожнешь» действия Европы в отношении России.

«Путин, я аплодирую тебе», - подчеркнул еще один комментатор.

Ранее идею установления лимита цен на нефть из Российской Федерации скептически восприняла Индия. По данным посла России в Индии Дениса Алипова, с начала 2022 года доля нефти из РФ в индийском импорте возросла до 12-13%.

До этого в Европейском союзе заявили о намерении сократить экспорт российской нефти к концу года на 92%. Как высказался французский президент Эммануэль Макрон по данному вопросу, страны ЕС намерены «избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее».

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