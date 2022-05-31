В стране и мире Власти ЕС намерены до конца года сократить экспорт нефти из России на 92% Ян Брацкий Ранее странам - членам ЕС удалось согласовать шестой санкционный пакет, ограничивающий морские поставки российской нефти. © Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press Читайте нас на: Европейский союз намерен сократить экспорт нефти из России к концу года на 92%. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы договорились о новом пакете санкций... Они должны нам помочь сократить использование российской нефти к концу года на 92%... Этот новый пакет санкций против РФ - исторический. Мы решили избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее», - приводит ТАСС заявление Макрона на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, который проходил в Брюсселе 30-31 мая. Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что официальная Братислава продолжит использовать российскую нефть, пока не найдет альтернативных источников. До этого страны - члены Евросоюза договорились о частичном эмбарго на поставки нефти из России. Оно затрагивает две трети поставок. Кроме того, в новый пакет санкций включили отключение Сбербанка от SWIFT, запрет еще трех российских телеканалов, а также персональные санкции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика