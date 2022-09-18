Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

Высокоточными ударами ВКС РФ также были уничтожены 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники ВСУ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Харьковской и Херсонской областях были нанесены высокоточные удары ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. В общей сложности уничтожено свыше 150 боевиков ВСУ, а также 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники.

«Высокоточными ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 14-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Кочеток, Рогань, Дорошенково, Великая Бабка и Чугуев Харьковской области, 63-й механизированной бригады в районе Веремиевки, а также 3-го отдельного батальона территориальной обороны в районе Миролюбовки Херсонской области, уничтожено более 150-ти украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники», - отметил Конашенков на брифинге.

Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что российские войска отразили наступление трех тактических групп ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Ранее Минобороны России продемонстрировало видео боевой работы расчетов артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск во время специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.