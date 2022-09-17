Боевое мастерство: кадры уничтожения техники ВСУ артиллеристами ВДВ в ходе спецоперации

На счету артиллерийской батареи ВДВ несколько десятков единиц уничтоженной военной техники ВСУ, включая РСЗО «Град», а также гаубицы производства США М-777.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы расчетов артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск во время специальной военной операции по защите республик Донбасса.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы артиллеристы нанесли удары по выявленным огневым позициям украинской армии. Расчеты артиллерийских установок уничтожили бронированную технику противника, артиллерийские и минометные батареи, пункты управления, а также долговременные огневые точки.

На счету артиллерийской батареи ВДВ несколько десятков единиц уничтоженной военной техники ВСУ, включая РСЗО «Град», а также гаубицы производства США М-777. Кроме того, расчеты беспилотников осуществили контроль поражения целей и корректировку огня.

Ранее Минобороны России показало, как подразделения Южного военного округа отразили атаку бронегруппы ВСУ. В частности, российские военные захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинцы, сбегая с поля боя.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.