Армия МО РФ: российские войска отразили наступление трех тактических групп ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Безуспешная попытка наступления ВСУ предпринималась при поддержке шести танков. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Три ротные тактические группы Вооруженных сил Украины предприняли очередную попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении. Российские войска успешно отразили атаку. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. «На Николаево-Криворожском направлении противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены», - заявил Конашенков. Ранее командир танка Т-72 младший сержант Ильяз поделился успехами боевой работы своего экипажа и рассказал о 16 единицах уничтоженной боевой техники противника в ходе спецоперации. Звезд на его танке одиннадцать - это уничтоженные им и его экипажем за время СВО вражеские танки.. Также, перечисляет Ильяз, были уничтожены 4 пикапа, БТР и более 60 националистов. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика