В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Киргизия заявила об обстреле из минометов приграничного села Достук со стороны Таджикистана

Елизавета Потейчук
08:49 17.09.2022
Немногим ранее погранслужба Киргизии сообщала, что Таджикистан обстрелял село Паскы-Арык.
Киргизия заявила об обстреле из минометов приграничного села Достук со стороны Таджикистана
© Фото: Сыргак Бактыяров, РИА Новости
Читайте нас на:

В Баткенском районе Киргизии приграничное село Достук подверглось минометному обстрелу со стороны Таджикистана. Об этом проинформировала Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии. Отмечается, что таджикские военные атаковали село из трех минометных расчетов.

«По состоянию на 11:15 (08:15 по Москве - прим. ред.) минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

До этого пограничная служба Киргизии сообщала, что Таджикистан обстрелял село Паскы-Арык. Более того, в министерстве здравоохранения Киргизии сообщили, что количество пострадавших граждан республики в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до 103.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:25 Армия
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
05:01 Армия
Видео
Российский танкист рассказал, что в ходе СВО уничтожил одиннадцать танков боевиков
05:03 Армия
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
02:16 В стране и мире
Президент Мексики заявил, что Запад усугубляет конфликт на Украине ради выгоды
00:19 В стране и мире
В Киргизии назвали число погибших граждан из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Популярное
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.