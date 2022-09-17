Киргизия заявила об обстреле из минометов приграничного села Достук со стороны Таджикистана

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В Баткенском районе Киргизии приграничное село Достук подверглось минометному обстрелу со стороны Таджикистана. Об этом проинформировала Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии. Отмечается, что таджикские военные атаковали село из трех минометных расчетов.

«По состоянию на 11:15 (08:15 по Москве - прим. ред.) минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

До этого пограничная служба Киргизии сообщала, что Таджикистан обстрелял село Паскы-Арык. Более того, в министерстве здравоохранения Киргизии сообщили, что количество пострадавших граждан республики в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до 103.