В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при обстреле со стороны Киргизии

В ходе перестрелки погиб 29-летний военнослужащий Таджикистана, от кровопотери в больнице также умер его 26-летний товарищ.

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Два пограничника погибли при обстреле со стороны Киргизии во время вооруженного конфликта на границе государств. Еще 11 человек ранены, среди которых пятеро местных жителей.

Столкновение произошло в трех приграничных районах. В частности, от кровопотери умер 26-летний таджикский военнослужащий, раненный утром 14 сентября. Вторым погибшим оказался 29-летний военнослужащий.

Сообщается, что после полудня 14 сентября между пограничниками двух стран на территории селения Зумрад в Таджикистане произошел вооруженный конфликт. Также киргизские пограничники открыли огонь по таджикским пограничникам на погранзаставе Достук. В джамоате Чоркух оказалась третья точка начавшихся перестрелок. Об этом сообщает издание «Азия-Плюс».

Официальные власти Таджикистана на данный момент не делали заявлений по поводу второго и третьего инцидента.

Ранее в погранслужбе Госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщали, что перестрелка на границе с Таджикистаном прекращена, но обстановка все еще остается напряженной.