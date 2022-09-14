В Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при обстреле со стороны Киргизии
Два пограничника погибли при обстреле со стороны Киргизии во время вооруженного конфликта на границе государств. Еще 11 человек ранены, среди которых пятеро местных жителей.
Столкновение произошло в трех приграничных районах. В частности, от кровопотери умер 26-летний таджикский военнослужащий, раненный утром 14 сентября. Вторым погибшим оказался 29-летний военнослужащий.
Сообщается, что после полудня 14 сентября между пограничниками двух стран на территории селения Зумрад в Таджикистане произошел вооруженный конфликт. Также киргизские пограничники открыли огонь по таджикским пограничникам на погранзаставе Достук. В джамоате Чоркух оказалась третья точка начавшихся перестрелок. Об этом сообщает издание «Азия-Плюс».
Официальные власти Таджикистана на данный момент не делали заявлений по поводу второго и третьего инцидента.
Ранее в погранслужбе Госкомитета нацбезопасности Киргизии сообщали, что перестрелка на границе с Таджикистаном прекращена, но обстановка все еще остается напряженной.