Армия Танкисты ЗВО рассказали, как спасли горящий танк и перебили сотню нацистов в бою в ходе СВО Мужество и грамотная тактика российских танкистов позволили им перегруппироваться, вернуться за горящим танком, потушить и запустить его, после чего без потерь разбить врага. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало интервью с танкистами Западного военного округа, выполняющими боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе СВО военнослужащие танковых подразделений Западного военного округа, проявляя мужество и героизм при выполнении боевых задач, продолжают сокрушать военные объекты и живую силу противника. © Минобороны России В ходе боестолкновения танковая рота при поддержке мотострелковых подразделений приняла бой с украинскими военнослужащими для обороны одного из ранее освобожденных населенных пунктов. Во время проведения разведки танковый экипаж командира роты Владислава наткнулся на огневую точку противника, был обстрелян. Умелыми действиями экипажа пулеметный расчет был уничтожен из гладкоствольного орудия танка. В продолжающемся бою экипаж одного из танков несколько раз подвергался обстрелам, получил пробоину и загорелся. «Расставил все танки по выгодным позициям и со своим экипажем поехал для разведки местности. Мы проезжали мимо блокпоста и в это время по нам отработал ручной противотанковый гранатомет противника. Сразу же поставил задачу механику-водителю откатиться назад», - рассказал журналистам командир танковой роты Владислав. В ходе продолжавшегося боя наводчик-оператор танка обнаружил скопление живой силы противника. Далее российские военнослужащие уничтожили около 100 неонацистов. «Наводчик-оператор начал вести огонь с пулемета ПКТ по противнику, откуда было отработано по нам. Вступили в бой. В этот момент другие наши танки тоже вступили в бой. По соседнему танку, который тоже пришел ко мне на подмогу, было попадание ПТУРом. Слава Богу, по касательной, но танк загорелся», - сказал Владислав. Командир роты принял решение отвести горящую боевую машину в сторону, чтобы дать возможность сохранить жилые дома и личный состав. «Боем вышли из поселка. Горящий танк вытащили, откатились километра на полтора. Экипаж горящей машины покинул ее. Я всех подобрал. Откатились на безопасное расстояние. Перегруппировались, пришли в себя. Поставил задачу возвращаться за танком, забирать в любом случае и не отдавать противнику. Что мы и сделали. Вернулись, потушили пожар танка. Решили дать бой противнику. Дал команду на открытие огня. Огнем осколочно-фугасного снаряда весь состав противника - около 100 человек - был уничтожен. По нам открыли огонь - справа, слева пулеметные расчеты. Другие танки тоже вступили в бой: кто с пушки отрабатывал, кто с пулемета. Слава Богу, все живыми и здоровыми вернулись, технику не бросили. Молодцы, ребята!», - добавил Владислав. © Минобороны России Механик-водитель танка Андрей поделился, как ему удалось отвести машину с боекомплектом на безопасное расстояние, принять стрелковый бой и дождаться выгодного момента для повторного ввода танка в бой с подразделениями ВСУ. «Вывел горящий танк из огня. Когда мы приняли бой, нас с двух сторон со всех орудий поливали. Вступили в бой и командир сказал, что танк горит. Командир поставил задачу вывести танк подальше от населенного пункта и временно его покинуть. Мы отошли на небольшое расстояние и приняли бой со стрелковым оружием с противником. Командир принял решение вернуться к танку. К этому времени прибыли остальные танки и прикрывали. После того, как мы отошли на безопасное расстояние, потушили танк и вернули его в полную боевую готовность, командир дал приказ ехать только вперед. Пока мы ехали, нас слева и справа очень сильно какими-то ракетами обстреливал противник. Я наблюдал вспышки, как нас накрывали. Но все равно командир говорил, что только вперед. Конечно, был страх за экипаж. И чтобы быстрее выйти из-под обстрела и продолжить бой с противником», - рассказал механик-водитель танка Андрей. © Минобороны России В свою очередь, командир танка Иван рассказал об уничтожении гранатометчиков и пулеметных расчетов противника во время очередного боя. «Выдвинулись по боевой задаче. В населенном пункте приняли бой. Первым делом нам попались вражеские гранатометчики, расчет которых был уничтожен танковым пулеметом. Заняв выгодную позицию, осматривая населенный пункт и выявляя вражеские точки, были уничтожены два пулеметных расчета. Все действия выполнялись по указаниям командира. Осматривая населенный пункт, увидел большое количество личного состава противника. Они подтягивали дополнительные силы. По дороге, ведущей с фронта, откуда по нам вели огонь, к ним скапливались подкрепления еще, до мотострелковой роты или больше. Синие ленточки у них были. Гранатометные расчеты с дополнительным боекомплектом - все это я наблюдал в прицел», - сказал командир танка Иван. Затем командир роты дал Ивану команду: уничтожение данного противника. Что и произошло благодаря огню танковой пушки. Иван добавил, что «в пылу боя действуешь механически, как тебя учили: замер - выстрел», а также то, что по их танку было четыре выстрела из гранатомета. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика