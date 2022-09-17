Огонь, перезарядка и снова огонь: как работают российские танкисты в зоне СВО

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72 подразделений Центрального военного округа в ходе СВО. На кадрах можно увидеть подготовку машины к стрельбе, включая перезарядку орудия, а также сами выстрелы.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало о героизме российских военнослужащих в зоне СВО. Среди героев, которых отметило ведомство, оказались гранатометчик десантно-штурмовой роты гвардии рядовой Сиражутдин Платов, начальник станции спутниковой связи старший лейтенант Максим Сковородецкий, водитель-аккумуляторщик роты управления гвардии сержант Александр Башкатов и водитель ремонтной роты гвардии сержант Виктор Александров.

Ранее были опубликованы кадры работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации. Получив данные средств артиллерийской разведки и расчетов БПЛА, батарея реактивной системы залпового огня нанесла удар по выявленным объектам ВСУ.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов