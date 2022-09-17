«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ

В результате сброса гранат были уничтожены военнослужащие ВСУ, танк и позиции миномета.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения российскими войсками украинской военной техники и вооружения, а также военнослужащих ВСУ в ходе спецоперации. Гранаты, сброшенные с квадрокоптера, уничтожили позицию миномета, танк, а также живую силу противника.

До этого в Минобороны рассказали о поражении пунктов дислокации националистического формирования «Кракен». Это произошло в районах населенных пунктов Двуречная и Купянск.

Ранее российский снайпер рассказал, как уничтожил минометный расчет ВСУ. Сержант Виталий обнаружил расчет, доложил командиру группы и с помощью бесшумной снайперской винтовки устранил живую силу противника. Затем бойцы осмотрели место, чтобы убедиться, что задача выполнена.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов