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Российский снайпер рассказал, как уничтожил минометный расчет ВСУ

06:08 12.09.2022
Один из солдат поделился подробностями операции.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Сержант Виталий, старший разведчик-снайпер бригады специального назначения ЦВО, рассказал о проведении операции по уничтожению минометного расчета ВСУ в Харьковской области.

В ходе выполнения поисково-разведывательных действий Виталий обнаружил минометный расчет со стороны ВСУ. Доложив об этом командиру подгруппы, он получил задачу уничтожить расчет.

При помощи бесшумной снайперской винтовки Виталий устранил живую силу противника. В составе двойки бойцы осмотрели место. Минометный расчет был уничтожен, задача выполнена.

«Уничтожение минометного расчета было нужно для того, чтобы остальная группа начала движение, так как они препятствовали проходу дальше по указанному маршруту», - пояснил боец.

Тем временем на Угледарском направлении ВС РФ активно используют в разведке беспилотные летательные аппараты. После целеуказания РСЗО «Ураган» и САУ «Гиацинт» вступают в бой. «Звезда» опубликовала кадры работы российской военной техники.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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