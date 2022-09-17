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Rebelion: США в обмен на помощь могут потребовать территории Украины

Игнат Далакян
22:09 17.09.2022
Как пишет издание, после предоставления США и НАТО Украиной своей территории, западные страны намерены построить на ней десятки военных баз.
Rebelion: США в обмен на помощь могут потребовать территории Украины
© Фото: defense.gov
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Киев, согласившись на помощь Запада по «ленд-лизу», поставил под угрозу собственный суверенитет и может быть вынужден расплачиваться за нее территориями, отдав их в распоряжение США и НАТО. Об этом пишет обозреватель Пабло Леаль в статье для испанского издания Rebelion.

«Для покрытия непомерно огромного долга от украинских политиков потребуют предоставить в распоряжение американских и натовских войск территорию страны. США и Североатлантический альянс намерены построить на ней десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях», - говорится в статье издания.

Леаль констатировал, что Киев сам себе роет яму и рискует будущим, решив подчиниться западным государствам. Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса, по мнению журналиста, настойчиво навязывают Украине вооружения, чтобы заставить ее в будущем их обслуживать и модернизировать, тем самым выкачивая средства из ее бюджета в пользу собственных ВПК, пишет РИА Новости. 

«Киев станет главным прикрытием Вашингтона в Европе и инструментом для продвижения интересов американских лобби из энергетического и военно-промышленного секторов», - заключил обозреватель.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страны Запада пытаются затянуть конфликт на Украине ради своей выгоды. Мексиканский лидер считает, что нужно срочно искать мирного урегулирования ситуации, и подозревает, что страны Запада не стремятся к этому из-за выгоды, которую им приносит конфликт.

До этого Пентагон заявлял, что Соединенные Штаты не боятся истощения запасов из-за военных поставок Украине. Пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил об уверенности в возможности дальнейшей поддержки Украины.

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