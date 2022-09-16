Пентагон: США не боятся истощения запасов из-за военных поставок Украине

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Пентагон заявил, что не видит препятствий для дальнейшей военной помощи Украине. Позицию Минобороны США о перспективах поставок вооружения Киеву озвучил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер. Трансляция встречи с журналистами велась в Twitter Минобороны США.

«Боеготовность США не находится под угрозой, и ситуация не близка к тому, чтобы она оказалась под угрозой, мы уверены в том, что можем продолжать поддерживать Украину в ее борьбе в дальнейшем», - процитировало американского генерала ТАСС.

Райдер отметил, что в предоставлении военной помощи Украине участвует несколько стран, что это результат «международного усилия», а поставки носят коллективный характер. Причем США и их союзники вместе изучают и решают, «какие типы вооружений коллективно предоставить Украине».

«Нет какой-то только одной страны, в том числе США, которая поддерживает Украину», - заявил представитель Пентагона.

Ранее на брифинге представитель Минобороны США заявил, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы норвежского производства NASAMS в течении двух ближайших месяцев.





