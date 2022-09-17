Президент Мексики заявил, что Запад усугубляет конфликт на Украине ради выгоды

Лопес Обрадор считает, что нужно срочно искать мирного урегулирования ситуации, и подозревает, что Запад не стремится к этому из-за выгоды, которую приносит конфликт.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Запад в попытке затянуть конфликт на Украине ради выгоды. Он заявил в ходе выступления в честь дня независимости Мексики, что отдельные группы интересов усугубляют ситуацию намеренно и не пытаются привлечь стороны к диалогу.

Он подчеркнул, что санкции против России и поставки оружия на Украину только развивают конфликт, в то время как ООН и ведущие мировые державы должны способствовать мирному урегулированию.

«Еще более предосудительным является поведение великих держав, которые явно или молчаливо позиционируют себя в конфликте только для того, чтобы служить своим гегемонистским интересам. Вот почему нельзя избежать подозрения, извращенного и невероятного, что эта война, как и многие другие, вдохновляется интересами военной промышленности», - передает РИА Новости слова президента.

Политик отметил противоречивые действия НАТО: они ввели санкции против России и начали поставлять Киеву оружие, однако не согласились включить Украину в альянс. Это, по словам президента, способствовало мировой инфляции, привело к нехватке продовольствия и энергоресурсов, навредило жертвам конфликта.

Лопес Обрадор подчеркнул, что собирается предложить на заседании Генассамблеи ООН найти решение для установления перемирия по меньшей мере на 5 лет. Также Мехико предложит создать комитет мира, в который могут войти премьер-министр Индии, генсек ООН и Папа Римский.

Президент Бразилии Жаир Болсонару также считает, что НАТО провоцирует конфликт. Он заявил, что Североатлантический альянс мог бы предотвратить спецоперацию, если бы отказал Киеву в членстве. Подобным образом, как напомнил Болсонару, решился в 1962 году Карибский кризис.