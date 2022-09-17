Бишкек: число пострадавших в Киргизии от военного конфликта с Таджикистаном выросло до 129

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По данным Министерства здравоохранения Киргизии, в зоне вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе растет число раненых. С пятницы до субботы количество пострадавших увеличилось с 87 до 129 человек.

«Количество пострадавших поступивших в организации здравоохранения составляет 129, семеро из них отправлены на амбулаторно лечение», - процитировало релиз киргизского Минздрава ТАСС.

Напомним, что вооруженное противостояние на границе двух стран началось 14 сентября, 16 сентября на полях саммита ШОС президенты двух стран заявили о необходимости прекращения огня и решения вопросов по спорным приграничным территориями средствами дипломатии.

Накануне Минздрав Киргизии отчитался о 87 пострадавших гражданах страны в результате конфликта на границе с Таджикистаном. А сегодня погранслужба ГК Нацбезопасности Киргизии сообщила о возвращении контроля над рядом территорий, оказавшихся в зоне военного конфликта в Баткенской области.



