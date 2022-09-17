В стране и мире Бишкек заявил об освобождении ряда захваченных населенных пунктов в Баткенской области Ирина Елагина Госкомитет Нацбезопасности Киргизии заявил об освобождении ряда территорий, захваченных таджикскими военными. © Фото: Сыргак Бактыяров, РИА Новости Читайте нас на: Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, но Киргизии удалось вернуть контроль над рядом территорий, оказавшихся в зоне военного конфликта. Оперативной информацией поделился пресс-центр пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии. «Ситуация остается напряженной, но контролируемой», - процитировало заявление представителя ГКНБ РИА Новости. По данным ГКНБ, сейчас в Баткенской области освобождены «ряд ранее захваченных населенных пунктов». «ГКНБ Кыргызстана настоятельно призывает таджикскую сторону соблюдать ранее достигнутые договоренности и прилагает все необходимые усилия для мирного урегулирования приграничной обстановки», - подчеркнули в ведомстве. Напомним, что накануне в Самарканде лидеры Таджикистана и Киргизии договорились о прекращении огня и создании межгосударственной комиссии для урегулирования вооруденного конфликта на границе, вспыхнувшего 14 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика