Группа ОДКБ прибыла на армяно-азербайджанскую границу для экспертизы

Глава штаба ОДКБ заявил, что обстрелам подверглись как позиции армянских войск, так и населенные пункты.

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Группа Организации Договора о коллективной безопасности прибыла на армянскую территорию, которая подверглась обстрелам в результате эскалации конфликта на границе с Азербайджаном. Группа оценит причиненный в ходе конфликта ущерб.

«Основная задача сегодняшнего дня - побыть в тех местах, где были столкновения, где участки местности, населенные пункты, позиции подразделений армянской стороны были подвергнуты огневому поражению. Стараемся быть максимально объективными. Пока работаем по факту, о каких-то выводах говорить рано», - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Напомним, что боевые действия на границе Армении и Азербайджана велись с 13 сентября, оба государства заявляли о потерях среди военнослужащих. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сегодня планирует прилететь в Ереван на встречу с премьером Армении Николом Пашиняном. Представительство Армении в Европейском суде по правам человека подало заявление в Международный суд из-за конфликта.