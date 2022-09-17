Армения обратилась в Международный суд за защитой от Азербайджана

Представительство Армении в ЕСПЧ обратилось в Международный суд из-за конфликта на армяно-азербайджанской границе.

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Представительство Армении в Европейском суде по правам человека подало заявление в Международный суд из-за конфликта на армяно-азербайджанской границе. Об этом пресс-секретарь представительства Асмик Самвелян сообщила агентству «Арменпресс».

«Основой обращения в Международный суд является совершение Азербайджаном военных преступлений», - цитирует дипломата СМИ.

Самвелян отметила, что официальное опубликование письма состоится 19 сентября.

Напомним, что боевые действия на границе Армении и Азербайджана велись с 13 сентября, оба государства заявляли о потерях среди военнослужащих. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сегодня планирует прилететь в Ереван на встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.