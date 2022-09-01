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Токаев объявил о готовности провести осенью внеочередные президентские выборы

Анна Назайкина
10:04 01.09.2022
Он также добавил, что готов сократить срок своих полномочий.
Токаев объявил о готовности провести осенью внеочередные президентские выборы
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Осенью этого года в Казахстане могут пройти внеочередные выборы на должность президента. О готовности пойти на такую меру заявил лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Действующий глава государства заявил, что интересы страны для него превыше всего.

«Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы», — сказал он в ходе выступления на совместном заседании палат парламента.

Кроме того, обращаясь с посланием к народу, он предложил ограничить президентский срок до семи лет. Отметим, что в настоящий момент у граждан Казахстана есть возможность выбирать одного и того же человека на пост главы государства дважды на пять лет.

Токаев считает, что изменения, которые он предложил, позволят значительно уменьшить риски монополизации власти.

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