ВСУ нанесли удар по зданию «Почты Донбасса» в Донецке

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Вооруженные силы Украины атаковали здание «Почты Донбасса» в Донецке. Уточняется, что здание получило повреждения, внутренний двор завален обломками кирпича.

Как сообщает РИА Новости, украинские войска нанесли удар по зданию в рабочее время, когда в нем могут быть посетители. Однако, передает агентство, пострадавших нет.

Ранее четыре человека погибли в результате обстрела Ворошиловского района Донецка украинскими войсками. До этого сообщалось об одном погибшем в Петровском районе города.

Момент удара ВСУ по Ворошиловскому району удалось запечатлеть корреспонденту «Звезды». В результате обстрела в квартире, где проживает журналист, разбились окна.