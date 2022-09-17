«Уходите с улицы!»: кадры момента попадания по зданию администрации в Донецке

В результате обстрела в квартире, где проживает журналист «Звезды», разбились окна.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко запечатлел момент обстрела украинской артиллерией Ворошиловского района города. В момент съемки видео произошел еще один прилет.

На кадрах также видны разбитые взрывной волной стекла. Корреспондент призвал местных жителей не выходить на улицы, чтобы не пострадать.

По данным СЦКК ДНР, утром 17 сентября ВСУ выпустили по Ворошиловскому району шесть снарядов. Один из них пробил задние районной администрации.