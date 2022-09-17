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ВСУ обстреляли Донецк шестью снарядами из тяжелых гаубиц

Анастасия Бобылева
03:19 17.09.2022
Снаряды были выпущены по Киевскому и Куйбышевскому районам города.
ВСУ обстреляли Донецк шестью снарядами из тяжелых гаубиц
© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские войска обстреляли Донецк из гаубиц калибром 152 мм, было выпущено шесть снарядов. Об этом рассказал Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:20 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм», - говорится в одном из сообщений в Telegram-канале СЦКК.

Другое сообщение уточняет, что еще три снаряда такого же калибра были выпущены по Куйбышевскому району.

Ранее ВСУ в очередной раз обстреляли Горловку. Было выпущено 3 ракеты из РСЗО «Ураган».

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