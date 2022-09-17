ГКНБ Таджикистана: киргизские военные обстреляли КПП «Сархадчи» тяжелым вооружением

Таджикская сторона также заявила, что Киргизия обстреляла пограничную заставу в Исфаре.

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В пограничных войсках Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана проинформировали, что киргизская сторона обстреляла пограничную заставу в Исфаре, невзирая на договоренности сторон о прекращении огня. Уточняется, что военнослужащие Киргизии атаковали КПП «Сархадчи» с применением тяжелой военной техники.

«Несмотря на достигнутую договоренность, сегодня в 11:10 (09:10 мск) командир 707-й военной части МВД Киргизии, которая располагается в бывшем здании школы им. Гани села Коктош Боткенского района, вопреки требованиям соглашения о прекращении огня, самовольно отдал приказ обстрелять из всех видов оружия погранзаставу Душанбе Исфаринского пограничного отряда и микрорайон Сомониен города Исфары Таджикистана», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Немногим ранее президент Киргизии заявил, что страна не отдаст ни одного квадратного метра своей земли.

Несколько дней на границе Таджикистана и Киргизии продолжается вооруженное противостояние погранвойск обеих стран. Среди причин конфликта - наличие спорных приграничных территорий, протяженность которых превышает 300 километров из общей линии границы в 980 километров.