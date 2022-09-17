Разбить врага: МО рассказало о героизме российских военнослужащих в зоне спецоперации

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Гвардии сержант Виктор Александров, водитель ремонтной роты
Гвардии сержант Виктор Александров, принимая участие в специальной военной операции, выполнял задачи по своевременному ремонту и возвращению в строй российской военной техники, получившей повреждения в ходе боев. Работа велась непрерывно, в условиях систематического огневого воздействия непосредственно в районах ведения интенсивных боестолкновений.
Позиции, где располагалась БТГр, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов. Боевые машины подразделения получили повреждения.
Несмотря на шквальный огонь, Виктор обеспечил подвоз необходимых деталей и ремкомплектов. Совместно со штатными экипажами он лично выполнил срочный ремонт ходовой части и вооружения, что позволило возобновить огневую поддержку обороняющихся подразделений.
Понимая, что возвращение на ранее занимаемую позицию угрожает утратой вверенной техники, гвардии сержант замаскировал ремонтный автомобиль и вступил в бой вместе со своими товарищами.
В результате боя были уничтожены танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей и более 50 боевиков ВФУ. Противник был вынужден остановить наступление, а российские подразделения отошли на более выгодные и заранее подготовленные рубежи обороны.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.