Армия Разбить врага: МО рассказало о героизме российских военнослужащих в зоне спецоперации Умелыми действиями отражая удары врага российские военнослужащие приближают победу России в борьбе с неонацистами. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, мужественно сражающихся на Украине. © Минобороны России Гвардии рядовой Сиражутдин Платов, гранатометчик десантно-штурмовой роты Гранатометчик десантно-штурмовой роты гвардии рядовой Сиражутдин Платов уничтожил замаскированную огневую точку националистов во время передислокации подразделения. Батальонно-тактическая группа, в составе которой двигался гвардии рядовой Платов, совершала марш. Колонна попала под обстрел диверсионно-разведывательной группы противника. Гвардии рядовой Платов обнаружил огневую точку противника. Скрытно перемещаясь и умело используя рельеф местности, он занял выгодную позицию. Затем точным выстрелом из гранатомета Платов уничтожил замаскированную позицию противника. После он продолжил прикрывать боевых товарищей из стрелкового оружия, обеспечив выход колонны из-под огня без потерь. Получив от командира по рации приказ, также скрытно покинул позицию, догнал отошедшую на безопасное расстояние колонну и продолжил движение в составе подразделения к назначенному рубежу обороны. © Минобороны России Старший лейтенант Максим Сковородецкий, начальник станции спутниковой связи Старший лейтенант Максим Сковородецкий с первых дней специальной военной операции выполняет задачи по обеспечению бесперебойной и устойчивой связи в интересах батальонно-тактической группы. Ведя ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов, БТГр удерживала занимаемые позиции. Наступая, боевики вели интенсивный минометный огонь,

в результате чего специальная техника связи получила повреждения. Несмотря на разрывающиеся вокруг вражеские снаряды и рискуя жизнью, старший лейтенант Сковородецкий оперативно восстановил работоспособность связного модуля. Благодаря профессионализму офицера, его умелым и четким действиям, связь была оперативно восстановлена, и боевое управление не прерывалось. Это позволило организовать необходимое взаимодействие для нанесения массированного поражения противника посредством авиационного и артиллерийского удара. Таким образом была обеспечена возможность перегруппировки наших войск и удалось избежать потерь среди личного состава. © Минобороны России Гвардии сержант Александр Башкатов, водитель-аккумуляторщик роты управления В составе батальонно-тактической группы гвардии сержант Александр Башкатов выполнял специальные задачи. При совершении марша колонна попала под огонь из противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и минометов. Гвардии сержант вместе с другими бойцами принял неравный бой. Подразделение отбило атаку противника на колонну, нанеся украинским националистам поражение в живой силе. Военная техника ВФУ при этом также была выведена из строя. Добившись успеха в этом бою, колонна смогла продолжить безопасное продвижение в назначенное место. Уверенные и профессиональные действия гвардии сержанта Александра Башкатова позволили сохранить вооружение и жизни многих боевых товарищей. © Минобороны России Гвардии сержант Виктор Александров, водитель ремонтной роты Гвардии сержант Виктор Александров, принимая участие в специальной военной операции, выполнял задачи по своевременному ремонту и возвращению в строй российской военной техники, получившей повреждения в ходе боев. Работа велась непрерывно, в условиях систематического огневого воздействия непосредственно в районах ведения интенсивных боестолкновений. Позиции, где располагалась БТГр, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов. Боевые машины подразделения получили повреждения. Несмотря на шквальный огонь, Виктор обеспечил подвоз необходимых деталей и ремкомплектов. Совместно со штатными экипажами он лично выполнил срочный ремонт ходовой части и вооружения, что позволило возобновить огневую поддержку обороняющихся подразделений. Понимая, что возвращение на ранее занимаемую позицию угрожает утратой вверенной техники, гвардии сержант замаскировал ремонтный автомобиль и вступил в бой вместе со своими товарищами. В результате боя были уничтожены танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей и более 50 боевиков ВФУ. Противник был вынужден остановить наступление, а российские подразделения отошли на более выгодные и заранее подготовленные рубежи обороны. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика