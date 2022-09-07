Армия Возможны «осадки»: кадры боевой работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации Максим Крюков Получив данные средств артиллерийской разведки и расчетов БПЛА, батарея реактивной системы залпового огня нанесла удар по выявленным объектам ВСУ. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и позиций украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Получив данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, батарея реактивной системы залпового огня осуществила выдвижение, заняла огневую позицию и нанесла удар по выявленным объектам ВСУ. Ранее Минобороны России показало боевую работу расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» Западного военного округа (ЗВО). В дневное и ночное время суток в зоне проведения специальной военной операции они выполняют огневые задачи по уничтожению позиций украинских вооруженных сил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика