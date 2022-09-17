В Киргизии назвали число погибших граждан из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Отмечается, что в медучреждение приграничной с Таджикистаном Баткенской области на юге Киргизии поступили тела погибших людей.

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Согласно данным Министерства здравоохранения Киргизии, в результате противостояния на таджикско-киргизской границе погибли 24 гражданина страны. Указано, что на юге - в Баткенской области - на границе с Таджикистаном находится медучреждение, в которое поступили тела погибших людей.

«В организацию здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 погибших», - приводит информацию ТАСС со ссылкой на сообщение государственного ведомства.

Немногим ранее, 16 сентября, по итогам встречи на полях саммита ШОС президенты Таджикистана и Киргизии договорились решить конфликт на границе дипломатическим путем. До этого ранним утром начались боестолкновения военных по всей киргизско-таджикской границе, о чем сообщала Погранслужба Киргизии.

Позднее официальный Бишкек заявил, что 87 жителей Киргизии пострадали в военном конфликте на границе с Таджикистаном.