В Госкомитете Таджикистана сообщили о непринятии Киргизией предложения о мирных переговорах

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В Госкомитете национальной безопасности Таджикистана заявили о непринятии Киргизией предложения о мирных переговорах по ситуации на границе.

Силовики Таджикистана дважды осуществляли одностороннее прекращение огня и предлагали начать переговоры, но, как сообщается, военнослужащие Киргизии проигнорировали эти предложения и из всех видов оружия и техники подвергли Таджикистан интенсивному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности.

Ранее в Таджикистане заявили о гибели двух пограничников при обстреле со стороны Киргизии. В ходе перестрелки погиб 29-летний военнослужащий Таджикистана, от кровопотери в больнице также умер его 26-летний товарищ.

Сообщения о первой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили ночью 13 сентября. Погранслужба Киргизии проинформировала, что инцидент произошел на границе с Таджикистаном.