В Киргизии сообщили о перестрелке между пограничниками на границе с Таджикистаном

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Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности проинформировала, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками. В ведомстве добавили, что инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области республики.

«14 сентября 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, Минобороны Армении в ночь на 13 сентября объявило о провокации со стороны Азербайджана. МО Азербайджана, в свою очередь, обвинило в провокации Ереван и также официально сообщило о конфликте на границе.