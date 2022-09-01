ВСУ ведут массированный артобстрел жилых районов Энергодара

Жителей города призвали срочно найти укрытие и помнить о правилах безопасности при воздушной угрозе.

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Украинские националисты обстреливают жилые районы Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города. Кроме того, были опубликованы кадры последствий атаки ВСУ.

«Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара!!!», - заявили власти Энергодара.

Жителей города призвали срочно найти укрытие и помнить о правилах безопасности при воздушной угрозе.