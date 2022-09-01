ВСУ ведут массированный артобстрел жилых районов Энергодара
Жителей города призвали срочно найти укрытие и помнить о правилах безопасности при воздушной угрозе.
© Фото: zaporojie24, Telegram
Украинские националисты обстреливают жилые районы Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города. Кроме того, были опубликованы кадры последствий атаки ВСУ.
«Украинские каратели ведут массированный артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара!!!», - заявили власти Энергодара.
Жителей города призвали срочно найти укрытие и помнить о правилах безопасности при воздушной угрозе.
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