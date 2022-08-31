Момент удара ВСУ по зданию администрации Энергодара попал на видео

В результате обстрела были повреждены фасад и внутренние помещения административного здания.

© Видео: zaporojie24, Telegram © Фото: zaporojie24, Telegram

Власти Энергодара опубликовали видео с моментом удара по зданию администрации города со стороны украинских военных. Судя по кадрам, от удара по административному зданию полетели искры и образовалась яркая вспышка.

«Администрация города Энергодар сообщает, что пострадавших на данный момент нет. Экстренные службы города собирают информацию о повреждениях, нанесенных гражданской инфраструктуре обстрелами ВСУ, а также в готовности немедленно оказать помощь пострадавшим», - говорится в сообщении властей Энергодара в Telegram.

Напомним, в результате обстрела были повреждены фасад и внутренние помещения. Кроме того, были нанесены удары по территории Запорожской АЭС, объекту инфраструктуры при въезде в город и в район хранилища твердых радиоактивных отходов.